5月22日（金）に日米同時公開される映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の日本語吹替版声優陣が決定し、新たな冒険の始まりを予感させる日本語吹替版予告＜親子の絆編＞が公開された。 マンダロリアン役に阪口周平が続投！『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』でのダース・ベイダーの死後、新共和国の統治が行き届かず、分散した帝国軍の残党や無法者がのさばり混沌として