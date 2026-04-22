エバラ食品工業は瀬戸康史さんを起用した「プチッとうどん」の新CM「たらこクリームうどん登場」篇を制作した。4月1日から放送を開始。全国で順次放送する。新CMは2023年3月に制作した「明太子うどん登場」篇の世界観を踏襲しながら新たに「仲が良いたらこの2人組」が登場。にぎやかでかわいらしいCMになった。「プチッと〜うどんに〜たらこも〜出たば〜い」という軽快な音楽に合わせ、イメージキャラクターの「たらこタラリ