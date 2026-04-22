小野田紀美経済安保担当相が2026年4月21日、春の園遊会で着用していた「ドレスと帽子」をめぐる憶測を否定した。「ファッションチェック」に辟易→SNS発信休止発表も一転19日の投稿で、「目立たず水面下で仕事を進めたいのに、大臣になってから前にも増して何呟いても記事にされることに辟易」しているとし、「大臣辞められる日までほぼ更新しないと思います」としていた小野田氏。これまでも度々、私生活に関する言及や外見への注