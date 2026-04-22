シカゴ・カブスの鈴木誠也外野手（31）が現地時間21日、本拠地でのフィリーズ戦に「4番・右翼」で先発出場。第4打席で今季1号本塁打を放った。カブス2点リードの7回裏、1番ニコ・ホーナーの4号ソロで追加点を挙げると、鈴木にも待望の一発が飛び出した。二死一塁での第4打席、左腕メイザの低めに沈むスライダーをすくい上げると、会心の打球が左中間スタンド最深部に着弾。飛距離441フィート（約134メートル）の豪快アーチで今