ブルージェイズ恒例のHRジャケットを羽織り笑顔を見せる岡本和真 photo by Kyodo News昨季のア・リーグ王者のトロント・ブルージェイズでメジャー１年目を迎えている岡本和真。現在はまだメジャーリーグやチームへの適応段階だが、徐々に力を発揮しつつある。果たして岡本はいかに新たな環境に順応しようとしているのか。また、チーム側は現段階の岡本をどのように捉えているのか。ブルージェイズの野球運営部門補佐を務める加藤豪