22日午前9時前、山口市折本町で火災が発生し、消火活動が行われています。警察によりますと22日午前8時半過ぎ、目撃者からの110番通報で火災を認知したということです。火が出ているのは石材店の模様で、山口放送の情報カメラからも一時、黒煙が上がっているのが確認できました。 現場は、JR宮野駅の南西約400m付近で、すぐそばには山口線が走っています。山口線は、山口駅～宮野駅間で運転を見合わせていましたが、９