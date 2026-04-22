レクサス「ちいさい高級SUV」に反響あり！レクサスのラインナップにおいて、都会での扱いやすさと高い質感を両立させたコンパクトクロスオーバー「UX300h」が、2025年12月の改良によってその魅力をさらに高めています。もともとUXは2018年のデビュー以来、街中での取り回しを重視する層から厚い支持を受けてきたモデルです。【画像】超カッコいい！ これがレクサスの「小さい高級車」です！（30枚以上）ボディサイズは全長44