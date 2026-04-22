レクサス「ちいさい高級SUV」に反響あり！

レクサスのラインナップにおいて、都会での扱いやすさと高い質感を両立させたコンパクトクロスオーバー「UX300h」が、2025年12月の改良によってその魅力をさらに高めています。

もともとUXは2018年のデビュー以来、街中での取り回しを重視する層から厚い支持を受けてきたモデルです。

【画像】超カッコいい！ これがレクサスの「小さい高級車」です！（30枚以上）

ボディサイズは全長4495mm×全幅1840mm×全高1540mmと、日本国内でも扱いやすいサイズにまとめられており、レクサスの象徴であるスピンドルグリルや、印象的な一文字のリアコンビネーションランプがその個性を際立たせています。

直近の主な変更点としては、2025年12月4日に発表された一部改良が挙げられます。特に力が入れられたのは、乗る人を包み込む室内空間の演出です。新たに設定された「インテリアイルミパッケージ」では、その日の気分に合わせて64色ものバリエーションから照明の色を選べるようになりました。

さらに、フロントシートの足元やコンソールトレイの照明の輝度も引き上げられており、夜間のドライブにおける車内の視認性と華やかさが同時に向上しています。

また、上位グレードである「version L」においては、天井のカラーをソリスホワイトで統一する変更が行われました。これにより、車内に一歩足を踏み入れた瞬間に、これまで以上の明るさと開放感を感じられるようになっています。

インテリアには、もともと定評のある和紙調のオーナメントなど、日本らしい上質な素材が使われており、操作性に優れたレイアウトと相まって非常に心地よい空間に仕上がっています。

走行性能についても、2リッターハイブリッド専用モデルとして、高い効率性を誇ります。駆動方式は2WDとAWDから選択が可能で、燃費性能はWLTCモードで最大26.3km／Lという優れた数値を実現しました。

また、先進の安全装備「Lexus Safety System +」も標準で備わっており、日々の運転に安心感を与えてくれます。

改良モデルのUX300hの価格（消費税込）は490万3000円から575万7000円です。

そして、SNSやネット上では、この改良モデルに対してさまざまな反響が寄せられています。

特に注目を集めているのは、車内の雰囲気を彩る演出です。新たに採用されたアンビエントライトについて、「64色から選べるので、その日の気分で車内の空気を変えられるのが嬉しい」「夜間のドライブが最高です」といった、エモーショナルな進化を喜ぶ声が目立ちます。

また、実用的な面でも「足元やコンソールの照明が明るくなったことで、夜間の探しものが減りそう」と、細やかな配慮を評価する意見が見られます。

内装の質感向上についても、ポジティブな感想が届いており、天井色が変更された「version L」については、「ソリスホワイトの天井のおかげで車内に一歩入った瞬間の開放感が格段に上がった」「コンパクトなサイズ感だからこそ、明るい色の効果で広く感じる」といった声があり、空間の広がりを実感している人が多いことがわかります。

さらに、外装や走行性能について、新色の追加には「ホワイトノーヴァガラスフレークの輝きは、都会の街並みに最高に映える」といった期待が寄せられ、ハイブリッド性能についても「WLTCモードで26.3km／Lという燃費は、このクラスの質感のクルマとしては驚異的」「ガソリン代を気にせず上質な走りを楽しめるのがUXの強み」など、経済性と高級感を両立させている点が高く評価されています。

全体として、「派手な変化ではないけれど、ユーザーが本当に心地よいと感じるポイントをしっかり押さえた改良」と受け止められており、UXは洗練された日常を求める層から安定した支持を得ているようです。