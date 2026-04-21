巨大なでか山がまちなかを練る石川県七尾市伝統の祭り「青柏祭」が5月3日に開幕します。これを前に地元のこどもたちが21日、祭りの歴史やでか山について学びを深めました。能登最大の祭りとして知られる七尾市・大地主神社の例祭「青柏祭」の見どころは高さ12メートル、重さ20トンもの巨大なでか山の巡行です。住民がおよそ1か月をかけてつくる迫力満点のでか山。5月3日からの開催を前に、21日、大地主神社で地元の小学生115人が祭