21日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日清算値比440円高の5万9340円で取引を終えた。出来高は2万3522枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万9349.17円に対しては9.17円安。 株探ニュース