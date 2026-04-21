21日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数643、値下がり銘柄数762と、値下がりが優勢だった。 個別ではＡＳＡＨＩＥＩＴＯホールディングス、イボキン、津田駒工業、プラコー、ユーピーアールなど7銘柄がストップ高。テクニスコ、サニックスホールディングス、エンビプロ・ホールディングス、シリウスビジョンは一時ストップ高と値を飛ばした。ＹＥＤＩＧＩ