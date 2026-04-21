21日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数643、値下がり銘柄数762と、値下がりが優勢だった。



個別ではＡＳＡＨＩ ＥＩＴＯホールディングス<5341>、イボキン<5699>、津田駒工業<6217>、プラコー<6347>、ユーピーアール<7065>など7銘柄がストップ高。テクニスコ<2962>、サニックスホールディングス<4651>、エンビプロ・ホールディングス<5698>、シリウスビジョン<6276>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ<2354>、ジーエルテクノホールディングス<255A>、フェスタリアホールディングス<2736>、ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ<2762>、セイヒョー<2872>など54銘柄は年初来高値を更新。ウィルソン・ラーニング ワールドワイド<9610>、ＴＢグループ<6775>、日進工具<6157>、フクビ化学工業<7871>、ダントーホールディングス<5337>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｓｈｉｎｗａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<2437>、ユニチカ<3103>がストップ安。ホーブ<1382>、ホクリヨウ<1384>、佐田建設<1826>、スタジオアリス<2305>、ヴィレッジヴァンガードコーポレーション<2769>など32銘柄は年初来安値を更新。山田再生系債権回収総合事務所<4351>、ヒーハイスト<6433>、ムラキ<7477>、テクノホライゾン<6629>、赤阪鐵工所<6022>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース