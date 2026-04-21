21日の日経平均株価は前日比524.28円（0.89％）高の5万9349.17円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は514、値下がりは1007、変わらずは48と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を327.44円押し上げ。次いで東エレク が153.87円、フジクラ が72.41円、イビデン が66.04円、キオクシア が52.33円と続いた。 マイナス寄与度は72.41円