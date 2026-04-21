21日の日経平均株価は前日比524.28円（0.89％）高の5万9349.17円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は514、値下がりは1007、変わらずは48と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を327.44円押し上げ。次いで東エレク <8035>が153.87円、フジクラ <5803>が72.41円、イビデン <4062>が66.04円、キオクシア <285A>が52.33円と続いた。



マイナス寄与度は72.41円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が22.29円、ダイキン <6367>が20.45円、トヨタ <7203>が18.44円、テルモ <4543>が16.36円と並んだ。



業種別では33業種中9業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、情報・通信業、金属製品、ガラス・土石が続いた。値下がり上位には輸送用機器、銀行業、医薬品が並んだ。



株探ニュース