21日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比12.8％増の3385億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同21.5％増の2818億円だった。 個別ではＮＥＸＴＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） 、東証グロース２５０ＥＴＦ 、上場中国Ａ株パンダ 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐレバ２倍 、ｉシェ