21日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比12.8％増の3385億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同21.5％増の2818億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <2633> 、東証グロース２５０ＥＴＦ <2516> 、上場中国Ａ株パンダ <1322> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ レバ２倍 <2239> 、ｉシェアーズ・コアＭＳＣＩ 新興国株 ＥＴＦ <1658> など54銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ インバース <2240> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が8.18％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が3.98％高、ＭＡＸＩＳ米国ＡＩインフラ株上場投信 <552A> が3.49％高、グローバルＸ フィンテック－日本株式ＥＴＦ <2836> が3.40％高、ＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> が3.26％高と大幅な上昇。



一方、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩ日本株 <1479> は7.44％安、ＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ <1485> は3.47％安と大幅に下落した。



日経平均株価が524円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1935億6400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金は2013億1000万円で、やや下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が260億2700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が143億1300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が135億8000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が95億600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が71億8700万円の売買代金となった。



株探ニュース