【モデルプレス＝2026/04/21】M!LK（ミルク）の吉田仁人・曽野舜太が、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時47分〜）に出演。2人が学生時代の下積み生活について振り返った。【写真】「客が半分親戚」で笑顔を見せていたM!LKメンバー◆吉田仁人、中学時代から毎週末1人で東京へこの日の放送では、楽曲「イイじゃん」で話題を集め、「第76回NHK紅白歌合戦」への出演や「第67回輝く！日本レコード大