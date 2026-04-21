女優チョン・ソミンが東京を楽しんだようだ。チョン・ソミンのYouTubeチャンネルでは最近、「エッグサンドイッチ vs だんご｜日本旅行 ep.2」と題された動画が公開された。【写真】チョン・ソミンに「BTS！」の声が殺到したワケこの動画は、友人とともに楽しんだ東京旅行のVlogだ。街を散策しながらカフェや人気員所億店を訪れ、さまざまなグルメを味わう様子を見せている。中でも目を引いたのがラーメン店でのシーン。辛さを選べ