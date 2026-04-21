韓国警察がBTSを生み出したHYBEパン・シヒョク議長に対して逮捕状を申請した。複数の韓国メディアは4月21日、ソウル警察庁の金融犯罪捜査隊が、資本市場法違反（詐欺的不正取引）の疑いで、パン・シヒョク議長に対する拘束令状をソウル南部地方検察庁に申請したと報道。【写真】パン議長、29歳下女性と熱愛説（写真＝BIGHIT MUSIC）パン・シヒョク議長パン議長は2019年のHYBE上場前、既存の投資家らに対し、新規株式公開の計画がな