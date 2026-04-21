ローソンは4月21日より、くりーむパンで有名なスイーツパン専門店「八天堂」とコラボレーションした商品5品を、全国の「ローソン」にて順次販売する。○4月21日発売ローソン「八天堂監修カスタードフルーツミックスサンド」まずは、八天堂監修のカスタードホイップとフルーツが楽しめるフルーツサンド「八天堂監修カスタードフルーツミックスサンド」(430円)が登場。いちごと黄桃、奥にはみかんも入っていて、カスタードとの相