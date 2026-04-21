PCメーカーのレノボが販売しているモバイルゲーミングPCの「Legion Go S」の販売価格が、一夜にして2倍に跳ね上がったとテクノロジーメディアのThe Vergeが指摘しています。The Lenovo Legion Go S is RAMageddon’s latest victim | The Vergehttps://www.theverge.com/games/915278/lenovo-legion-go-s-price-hike-discontinued-ramageddonレノボのLegion Go Sは、2025年1月に発売された8インチディスプレイを搭載したモバイルゲ