西部謙司が考察サッカースターのセオリー第96回デクラン・ライス日々進化する現代サッカーの厳しさのなかで、トップクラスの選手たちはどのように生き抜いているのか。サッカー戦術、プレー分析の第一人者、ライターの西部謙司氏が考察します。FIFAワールドカップ2026で優勝候補として注目されるイングランド。そのカギを握るのはMFデクラン・ライスのプレーのようです。その理由と彼をトップクラスたらしめる技術につい