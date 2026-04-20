近年、高額な報酬と引き換えに詐欺・強盗といった犯罪行為の実行役を募集する「闇バイト」が社会問題となっている。「闇バイト」という言葉が広く認知されるきっかけとなったのが、2022年から2023年にかけて日本各地で発生した同一グループによる「広域連続強盗事件」だろう。同事件では、人気少年漫画『ONE PIECE』のキャラクター名である「ルフィ」を名乗る4人の指示役と実行役の44人が逮捕され、事件の規模の大きさに世間は