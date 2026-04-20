最近、意表をつかれたコラボレーションのひとつに、Kids Returnとさらさによる「Winter Days 冬の日々（feat.Salasa）」がある。異国の地でそれぞれの音楽を追求してきた二組が、冬という季節を媒介にイマジネーションを重ね、歌声を受け渡していく曲だ。両者には、偶然とは言い切れない共通項がいくつもある。活動を始めた時期は、同じ2021年。Kids Returnは二人とも1997年生まれでさらさは1998年生まれと、年齢も近い。そして何