開幕から21試合を消化して15勝6敗、勝率.714（日本時間20日現在）と勝ちまくっているのがドジャースだ。【もっと読む】「人間性」がアウト？ ドジャース佐々木朗希にトレード説がくすぶり続ける根拠勝ち数も勝率もメジャートップ。さすがはワールドシリーズ3連覇を目指すチームとはいえ、このドジャースに食らいついて離れないのが同じナ・リーグ西地区のパドレスとダイヤモンドバックスの2球団。2位のパドレスは15勝7敗でドジ