子どもが朝、学校に行きたがらないそぶりを見せる、いわゆる「行き渋り」の状態に陥ることがあります。その際、「もしかしたらこのまま不登校になってしまうのでは」と心配になってしまう人は多いのではないでしょうか。そんなとき、保護者としてどのような声掛けや接し方をすれば、子どもを安心させることができるのでしょうか。行き渋りを見せる子どもへの正しい向き合い方や、保護者がやってはいけない行為などについて、探究