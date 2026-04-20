子どもが朝、学校に行きたがらないそぶりを見せる、いわゆる「行き渋り」の状態に陥ることがあります。その際、「もしかしたらこのまま不登校になってしまうのでは」と心配になってしまう人は多いのではないでしょうか。そんなとき、保護者としてどのような声掛けや接し方をすれば、子どもを安心させることができるのでしょうか。行き渋りを見せる子どもへの正しい向き合い方や、保護者がやってはいけない行為などについて、探究型学習に特化した民間学童保育「ユレカアフタースクール」（東京都江東区）校長で、教育アドバイザーの鶴原頌太郎さんに聞きました。

【豆知識】「えっ…！」 子どもが「学校に行きたくない」と言ったときに親がやってはいけない“NG行為”です

行き渋りはSOSのサイン？

Q.朝になると、子どもが「おなかが痛い」と訴えることがありますが、休ませると家で元気に遊び始めます。これは「甘え」と捉え、無理にでも行かせるべきでしょうか。

鶴原さん「学校に行く時間になると、体調不良を訴えたり、不安げな様子や学校に行きたがらないそぶりを見せたりすることがあります。これは『行き渋り』や『登校渋り』と呼ばれるもので、そのままにしていると不登校に発展してしまうケースも少なくありません。

学校へ行きたがらない理由はお子さんによってさまざまで、『友達や先生との関係性に悩んでいる』『勉強についていけない』『集団生活に苦痛を感じている』などが挙げられます。

休ませると家で元気に過ごしていることも多く、保護者としては『甘えなんじゃないか』『このままだと不登校になってしまうのでは』と心配になってしまうかもしれません。しかし、無理やり行かせようとすると、かえって状況を悪化させてしまうことにつながりかねません。

行き渋りの行動が見られるということは、お子さんが何らかの理由で学校に行きたくないという、いわばSOSのサインを出しているということになります。このSOSに対して、『早く学校に行きなさい』などと叱りつけてしまうような態度を取ると、お子さんは『怒られているから自分が悪いんだ』『誰も分かってくれない』など、ネガティブな感情やストレスをさらに抱え込んでしまい、信頼関係にも影響を及ぼす可能性が出てしまいます。

まずはお子さんの気持ちや言葉にしっかりと向き合い、寄り添う姿勢を持つことが大切です。実際に話してくれた場合、否定したり追及するような態度ではなく、『つらかったね』『話してくれてありがとう』など、共感やお子さんの気持ちを尊重した声掛けをすると、安心感や信頼感の向上につながります。これにより自己肯定感の向上や落ち着きを取り戻すことで、学校に通えるようになるケースもあるでしょう。

また、『学校に行くか、休むか』という二択だけではなく、お子さん自身に選べる余地を持たせることも効果的です。

例えば、『今日はどうしたい？』と本人に聞いた上で、『行ってみて、つらくなったら早退してもいいよ』『まず午前中だけ行ってみようか』など、“行ったけど途中でやめてもいい”という逃げ道のある選択肢を用意してあげることで、お子さんにとって登校のハードルがぐっと下がることがあります。

『行くか休むか』の二択は、お子さんにとってもプレッシャーになりやすいものです。完璧に1日を過ごさなくても大丈夫だという安心感があることで、『それならちょっと行ってみようかな』と自分から一歩を踏み出しやすくなるでしょう。

無理をせずに休ませる場合も、休むことに罪悪感を感じないような声掛けが重要です。『このままだとますます行けなくなっちゃうよ』など不安をあおるような言葉ではなく、『ちょっと休憩するのも大事だよ』など、家にいても大丈夫という言葉を掛けてあげることで、休憩をポジティブなものとして捉えられるようになります」

行き渋りの原因が分からないときは？

Q.子どもに「学校で何かあったの？」と聞いても黙り込んでしまいます。原因が分からない時、親はどう寄り添うのが正解ですか。

鶴原さん「早く原因を究明して解決したいという保護者の気持ちも理解できますが、お子さんが話をしたがらないときは、無理に問い詰めたり聞き出そうとしたりせず、お子さんから話をしてくれるのを待つ姿勢が大切です。

お子さんが黙り込んでしまうのは、話したくないからという場合もありますが、『学校に行きたくない明確な理由をかみ砕けていない』『うまく言葉にできずにまとめられない』というケースも考えられます。

自分の気持ちも整理できないまま、『どうして行きたくないの？』『何があったの？』と矢継ぎ早に質問をされても、率直な気持ちを言葉にするのは難しいでしょう。そればかりか、保護者を安心して相談できる相手として認めてもらえなくなり、さらに心を閉ざしてしまう可能性も考えられます。

行き渋りの行動を見せるのは、『学校に行くのがつらい』というSOSを親に伝え、『助けてほしい』『つらさを分かってほしい』という行動でもあります。そのSOSに応えるためには、安心感を与えてあげることが何よりも優先されます。もし『行きたくない』以上の言葉を共有してくれなかったとしても、『話したくなったらいつでも聞くからね』など、無理をせず少しずつ気持ちや現状を共有できるように、お子さんが安心して会話ができる環境を家庭でつくることが重要です」

GW前に学校を休むようになった場合の対処法は？

Q.GW直前に子どもが学校を休む日が増えると、保護者は「連休明けにそのまま不登校になってしまうのでは」と感じるかもしれません。この時期の「戦略的な休み方」はありますか。

鶴原さん「4月は進級やクラス替えなどによって新しい環境にさらされることから、一年の中でも最も緊張や疲れを感じやすい時期といえるでしょう。特に小学1年生や中学1年生は、学校の文化や環境が大きく変わることから、何とかその変化に慣れようと必死になり、ストレスや体調不良として現れてしまうこともあります。

これに加え、『五月病』という言葉に代表されるように、4月を乗り越えた次の月頭にはGWという大型連休がある影響で、新しい環境で張りつめていた緊張やストレスが休みの間に一気にほどけ、連休明けに無力感や不安感を覚えやすいといわれています。

ただでさえストレスや不安が増しやすいタイミングで休みが増えていることに加えて、次の月には大型連休があると保護者としても心配になりますよね。大型連休中に行き渋りをなるべく回避するための対策としては、休みの間でも何でも好きなことを好きなだけさせるのではなく、規則正しい生活を維持してもらうことです。

夜更かしなどで生活リズムが乱れてしまうと、休みが終わり通常のスケジュールに戻ったときに、朝から登校することがさらに難しくなってしまいます。休みの間でも起床と就寝の時間を固定化するなど、規則正しい生活習慣を心掛けつつ、お子さんが安心して学校生活に戻れるように意識してあげられると良いですね。

また、先述しましたが、行き渋りを訴えている子どもに『みんなお休みが終わったから行ってるんだよ』『いつまで休むつもり？』などと声を掛けるのは逆効果です。怒られるのが嫌で一時的には登校するようになるかもしれませんが、登校を避けたい根本的な解決には至っていないため、行き渋りが長期化したり不登校に発展したりするリスクがあるからです。

『ずっと休んでたら癖になってしまうかも』という心配もあると思いますが、1〜2日程度で回復するケースもあるため、まずは様子を見たのち、今の率直な気持ちや何にストレスを感じているのかを、お子さんのペースに合わせて聞いてみましょう」

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子どもが「学校に行きたくない」というそぶりを見せるのは、きっと理由があるはずです。まずはそんなお子さんの不安やつらさを、「分かっているよ」と安心させてあげられるような接し方ができると良いですね。