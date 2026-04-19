ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が19日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。実業家・堀江貴文氏（53）がゲスト出演し、東大に入学した理由について説明する場面があった。わずか半年の受験勉強で、東大文三に現役合格した経歴を持つ堀江氏だが「なんで東大に入ったんですか?」という質問が寄せられた。これに堀江氏は「東京に行きたかったからですよ。面白いヤツに会うために行った」と至ってシンプルな理由だと