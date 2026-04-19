18日に発生した長野県北部を震源とする震度5強などの地震で、これまでに人的な被害は確認されていませんが、屋根瓦の一部が落下するなどの被害が出ています。19日午前、大町市美麻のそば店と商店を兼ねた店内では、食器や瓶などの片付けに追われていました。震度5強を観測・大町市の店舗の女性「昨夜は何かねみんな眠れなかった人が多いと思います」18日午後1時20分ごろ、長野県北部を震源とする地震があり、大町市で震度5強、長野