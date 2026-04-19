ブライトン三笘薫の左足ダイレクトボレーに注目が集まっているイングランド1部ブライトンの日本代表MF三笘薫が現地時間4月18日のプレミアリーグ第33節トッテナム戦（2-2）で鮮やかな左足ダイレクトボレーを決めた。SNSでは元Jリーグでもプレーしたスペイン代表レジェンドのゴールと似ていると注目を集めている、ベンチスタートだった三笘はチームメイトの負傷によって前半20分から緊急出場を果たした。すると0-1で迎えた前半ア