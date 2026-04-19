◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１９日・甲子園）中日は今季、楽天から４年ぶりに中日に復帰した阿部寿樹を「５番・一塁」でスタメン起用。ここまで９試合に出場して、８打数２安打の打率２割５分。今春のＷＢＣ日本代表の高橋宏は今季初勝利を目指す。ここまで３試合に登板し、０勝２敗、防御率２・８４。以下は中日のスタメン１（中）大島２（捕）石伊３（三）ボスラー４（左）細川５（一）阿部６（右）鵜飼７（遊）村松