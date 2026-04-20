警察車両の赤色灯20日午前2時25分ごろ、名古屋市千種区今池1丁目のデリバリーヘルス（派遣型風俗店）事務所関係者から「強盗に入られた」と110番があった。千種署によると、男4人が男性店長（42）らにけがをさせ、現金約30万円を奪って逃走した。署は強盗致傷事件とみて、男らの行方を追っている。署によると、男らはビル2階の事務所に押し入り、男性店員（28）を工具のような物で殴ったり、店長を押し倒したりして、それぞれ