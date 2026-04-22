米カリフォルニア州の急速充電ステーションで充電中のテスラ車＝3月30日（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米ブルームバーグ通信は21日、米電気自動車（EV）大手テスラの米西部カリフォルニア州での登録台数が大きく落ち込んでいると報じた。消費者の間でハイブリッド車（HV）の人気が高まっていることが背景にあるとしている。カリフォルニア州は米国内でも環境規制に厳しいことで知られる。ブルームバーグによると、同