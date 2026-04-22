アメリカとイランによる2回目の対面協議をめぐり、イラン側は「協議に参加するかまだ決定していない」と述べました。停戦期限が迫る中、協議が行われるかどうかは、いまだ不透明です。イランのアラグチ外相は21日、ホルムズ海峡の封鎖を続けるアメリカに対し、「イランの港湾を封鎖することは戦争行為であり、停戦違反だ」と批判しました。ロイター通信は21日、イラン政府高官が「アメリカが威圧的な対応を放棄すれば、パキスタン