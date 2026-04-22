[4.21 ACLE準決勝 町田 1-0 シャバブ・アルアハリ ジッダ]AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)準決勝でFC町田ゼルビアに敗れたシャバブ・アルアハリのパウロ・ソウザ監督は試合後の記者会見で、審判員を公然と批判したようだ。サウジアラビア紙『アッシャルク・アルアウサト』が伝えている。試合は前半12分、町田MF相馬勇紀がハイプレスで相手のミスを誘い、先制ゴールを記録すると、同アディショナルタイムにも相馬のドリ