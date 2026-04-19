熊本地震から10年、「news zero」では今週、スマートフォンを使った災害時の対応についてお伝えしています。今回は、災害時に停電が起きたときに明かりを確保する方法です。用意するのは、スマートフォンと水の入ったペットボトル。スマホの背面にあるライトをつけて、その上に水が入ったペットボトルを置いてみると…。光が水に反射して明るさが増し、周りを照らす簡易ランプになりました。ポリ袋をスマホにかぶせても、同様の効