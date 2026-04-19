＜JMイーグルLA選手権3日目◇18日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞米国女子ツアーは第3ラウンドが終了した。首位と1打差の2位から出た岩井千怜は、1バーディ・4ボギーの「75」でラウンド。首位と5打差のトータル10アンダー・10位タイに後退した。＜連続写真＞左肩が“ストン”と落ちます岩井千怜の新スイング前半から耐える展開となった岩井千怜は、トータル11アンダーで迎えた18番パー4で、左ラ