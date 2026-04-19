＜JMイーグルLA選手権3日目◇18日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞米国女子ツアーは第3ラウンドが進行中。最終組でプレーをする岩井千怜は前半9ホールを終え、2ボギーの「38」。スコアを落として首位と8打差のトータル11アンダー・4位タイで後半に入った。＜連続写真＞左肩が“ストン”と落ちます岩井千怜の新スイング日本勢は6人が決勝ラウンドに進出している。勝みなみは12ホール、岩井明愛は1