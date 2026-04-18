最初のシュートを、沈めた。U-20日本女子代表は現地４月18日、タイで開催されているU-20女子アジアカップの決勝で北朝鮮と対戦している。序盤から北朝鮮の圧力に苦戦を強いられ、フィニッシュにも持ち込めない。 それでも先手を取った。スコアレスで迎えた57分、ペナルティエリアの手前左で得たFK。キッカーの福島望愛がファーを狙う。そこに反応した佐野杏花がヘッドで押し込んだ。苦しんでいたヤングなでしこが、