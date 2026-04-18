ヘッドで先制弾の佐野。（C）AFC

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　最初のシュートを、沈めた。

　U-20日本女子代表は現地４月18日、タイで開催されているU-20女子アジアカップの決勝で北朝鮮と対戦している。

　序盤から北朝鮮の圧力に苦戦を強いられ、フィニッシュにも持ち込めない。
 
　それでも先手を取った。スコアレスで迎えた57分、ペナルティエリアの手前左で得たFK。キッカーの福島望愛がファーを狙う。そこに反応した佐野杏花がヘッドで押し込んだ。

　苦しんでいたヤングなでしこが、タイトルに向けて前進した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】福島望愛→佐野杏花で先制！！！

 