◇第80回全日本体操個人総合選手権 女子決勝(18日、高崎アリーナ)体操の全日本選手権・女子総合で15歳の西山実沙選手が初優勝に輝きました。16日に行われていた予選を首位で通過した西山選手。迎えたこの日の決勝、跳馬と段違い平行棒でそれぞれ1位の高得点をマークします。しかし3種目目の平均台、着地で乱れ10位とつまずきます。それでもゆかで全体4位となり、トータル110.332点で逃げ切り優勝しました。予選は2位に0.568点の差