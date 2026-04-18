明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第11節が18日に行われ、セレッソ大阪と京都サンガF.C.が対戦した。C大阪は本拠地が『ヨドコウ桜スタジアム』から『YANMAR HANASAKA STADIUM』に名称を変えて臨む最初の試合となる。序盤は京都の方が優勢に見えたが、C大阪が18分に先制。ファーストシュートが先制点になる。右サイドで奪い返して、綺麗なパスワークでペナルティエリア内に侵入。最後は柴山昌也のマイナスパスに合わ