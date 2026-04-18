2026年4月12日、第93回自民党大会が開かれた。そのステージ上で、国歌斉唱の大役を任されたのは、自衛隊の制服（演奏服装）を身にまとった現役の女性陸上自衛隊員だった。しかし、この行動に対し、直後から自衛隊法に抵触するのではないかとの疑問の声が噴出した。小泉防衛相「自衛隊の音楽隊を誇り」投稿を削除自衛隊法第61条には、自衛隊員による政治的行為の制限について、以下のように定められている。「隊員は、政党又は政令