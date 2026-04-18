「アスレチックス２−９ホワイトソックス」（１７日、サクラメント）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は七回の第５打席で６号グランドスラムを放つなど、メジャー移籍後初の３安打をマーク。チームも大量９得点で大勝した。敵地が騒然となったのは七回２死満塁で迎えた第５打席。右腕・アルバードと対し、初球のフォーシームを見極め、２球目のスプリットにバットは空を切った。ここで打席を外して頭を整理し、３球目のスプ