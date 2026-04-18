「アスレチックス２−９ホワイトソックス」（１７日、サクラメント）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は七回の第５打席で６号グランドスラムを放つなど、メジャー移籍後初の３安打をマーク。チームも大量９得点で大勝した。

敵地が騒然となったのは七回２死満塁で迎えた第５打席。右腕・アルバードと対し、初球のフォーシームを見極め、２球目のスプリットにバットは空を切った。ここで打席を外して頭を整理し、３球目のスプリットは冷静に見送ってバッティングカウントを作った。

４球目の９７マイルはファウルチップとなり、審判のマスクを直撃。５球目は見極めてフルカウントに持ち込むと、高めのフォーシームを完璧に捉えた。打球は美しい放物線を描いてバックスクリーンへ。打った瞬間に本人はアーチを確信し、スタンドは大きくどよめいた。飛距離は約１３１メートル。打球速度は約１８４キロで、１試合４打点も最多だ。

村上は初回の第１打席こそ空振り三振に倒れたが、第２打席で左前打、第３打席では右前打を放ってメジャー移籍後初のマルチ安打を記録。そして３安打目を放ち、前夜の４タコ＆３三振を取り返すように躍動した。

チームは大勝で７勝１３敗の借金６。ロイヤルズがヤンキースに敗れて５連敗となり、最下位だったホワイトソックスが並んだ。