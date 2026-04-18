東京2020オリンピックで正式種目として採用され、日本勢の活躍もあって再びブームを巻き起こしたスケートボード。しかし夢中になったのは人間だけではないようです。とあるXユーザーのお家で暮らすチワワが、スケボーを巧みに乗りこなし、颯爽と滑っていく様子がXで注目を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■可愛さもさることながら、コントロールも素晴らしいスケボー犬・パピコちゃんこのほ