特集「キャッチ」です。福岡市で喫茶店の店主を務める、こちらの女性。次第に体の自由が利かなくなる難病ALSと闘いながら、夢だったレシピ本を出版しました。大切な子どもたちに伝えたい「希望のレシピ」が詰まっています。 3月、福岡市の書店で開かれた本の出版記念イベント。車椅子で登場したのは、笑顔が印象的な著者、はらだまさこさん（45）です。レシピ本のタイトルは「もしもキッチンに立てたなら」。心の中で、何度も