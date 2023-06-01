【1/32 フォッケウルフ Fw 190 A-3】 開発・発売元：ボークス 発売日：2026年5月2日 価格：13,200円 サイズ：全幅約330mm 世界で初めてエンジンマウント延長前の初期シルエットを備えた「ショートノーズA-3」を1/32スケールで再現した「Fw 190 A-3」のハイクオリティキットです ボークスが展開する「造形村SWS（ス}