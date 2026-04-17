都立向島百花園（東京・墨田区）では現在、園内では春の訪れを告げるサクラソウの展示会を開催中だ。住宅街の中にひっそりと佇むこの庭園は、江戸時代の面影を今に伝える貴重な空間。園内では、風に揺れる花々が穏やかな時間を演出し、２００年に渡る歴史を感じさせてくれる。空を見上げれば木々の向こうにスカイツリーが望み、江戸風情と現代の象徴が同じ空間に共存する、ここならではの風景を楽しむことができる。現在、園