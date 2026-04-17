金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（TBS系）がついにスタートした。本作は『MIU404』（TBS系）、『最愛』（TBS系）など、数々の傑作サスペンスを手がけてきた新井順子プロデューサーの最新作。やはり一筋縄ではいかない。 参考：新井順子Pが『田鎖ブラザーズ』で描く“大きな愛の物語”撮影裏に迫るロングインタビュー 病死か他殺かも判然としない遺体。やがて、その身元すらも揺らぎ始め